Plus de 4 millions de Syriens d'Idlib suspendus à un vote russe au Conseil de sécurité de l'Onu: "La Russie est un état criminel qui piège les Syriens"

Dans une boulangerie d'Idlib, des jeunes hommes s'activent autour d'un four brûlant. Toute la journée, des familles défilent dans la petite boutique pour acheter des sacs de pains ronds. La plupart des clients sont des déplacés qui vivent dans l'un des nombreux camps de la province d'Idlib. Depuis plusieurs jours, Khaled le propriétaire des lieux est très inquiet : "Plus d'un tiers de la farine que nous utilisons pour fabriquer ce pain nous vient des ONG qui travaillent avec l'ONU. Nous ne pourrons pas faire face financièrement si cette aide s'arrête brutalement".



Dans cette zone, près de 4 millions de syriens s’entassent et plus de la moitié vit sous des tentes dans des conditions très difficile. Ici tout manque, l’agriculture est quasiment à l’arrêt faute notamment de matériels et de terres cultivables.

"Nous n'avons même pas assez d’espace pour produire notre propre blé. Et avec la guerre en Ukraine, il est quasiment impossible pour nous de faire rentrer de la farine depuis l’extérieur de la Syrie. Des gens vont mourir ici,"

assure Khaled, le boulanger.

L’inquiétude des acteurs de la zone

Depuis plusieurs semaines, les habitants d’Idlib attendent avec angoisse une réunion du Conseil de sécurité à New-York. Elle doit déterminer si oui ou non l’aide humanitaire des Nations-unies pourra encore passer directement par la Turquie. Depuis 2014, une résolution autorise toutes les ONG en lien avec l’ONU à faire entrer des milliers de tonnes de nourritures, de médicaments sans passer par le régime de Damas. Ce texte expire le 10 juillet. Dans le contexte de guerre en Ukraine, la Russie pourrait utiliser cette fois son véto en tant que membre permanent du Conseil de Sécurité et fermer ce corridor humanitaire pour satisfaire Bachar Al Assad, son fidèle allié.

Chaque jour, au poste-frontière syrien de Bab Al Hawa, c’est un ballet incessant de camions. Selon une source officielle locale, depuis l’été dernier 7 500 convois sont entrés via ce point de passage dans la province d’Idlib permettant ainsi l’acheminement de 180 000 tonnes d’aides humanitaire.

"Nous demandons aux Nations unies, de transférer ce dossier hors du Conseil de sécurité pour empêcher la Russie d'exercer son chantage incessant

, explique Mazen Allouch, le porte-parole de ce poste-frontière syrien.

La Russie est un état criminel qui piège les Syriens dans plusieurs zones de notre pays, et aujourd’hui Moscou veut encore plus assiéger la seule province qui échappe à son contrôle et à celui de Damas."

De l'autre côté de la frontière, les ONG Syriennes se préparent déjà au pire. "Sans le soutien des Nations-unies nous allons perdre plus de 90 % de nos ressources. Nous serons seuls, sans rien pour aider notre peuple", confie Ousama Zakaria, responsable de projets chez Ataa. Et de prévenir : les ONG ne pourront pas assumer seule les besoins liés à la catastrophe humanitaire qui s'annonce. Elles ne disposent ni du personnel, ni de la logistique suffisants. Et ce, même si les autorités turques promettent de les aider.

Les humanitaires assurent que les premières victimes seront les enfants. Après onze de guerre, ils sont déjà très fragilisés. "

Aujourd'hui, nous savons que plus de 38 % d’enfants ne sont pas scolarisés dans la province d’Idlib. Ils ont arrêté d’aller en classe pour travailler et aider leur famille financièrement

, explique Leyla Hassou de l’ONG Hurras.

Nous sommes certains que ce pourcentage atteindra plus de 70% si le Conseil de Sécurité ferme le poste de frontière.

" Dans une zone aussi instable, l’école est pour les fillettes et les garçons un lieu de refuge. Un moyen de les protéger en les sortant quelques heures des camps de déplacés où ils errent toute la journée.

"Il est fou et incroyable de voir ces pays se réunir pour décider du sort des autres. Nous suivons plus de 4 000 enfants qui seront directement en danger de mort si l’aide ne leur parvient plus comme aujourd’hui. Vont-ils trancher sur le sort de ces enfants tout en sachant ce qu’il va leur arriver ?"

ajoute Leyla Hassou, excédée.

Une diplomatie paralysée

Fin juin, lors d'une réunion préparatoire du Conseil de Sécurité à New York, la Russie a assuré que les opérations humanitaires à Idlib menées grâce à la résolution reconduite chaque année n'avaient rencontré aucun succès. Moscou propose donc un autre scénario : réduire le passage de l'aide depuis la Turquie, et le transférer vers les bureaux de l'ONU encore présents à Damas. Selon Médecins Sans Frontière, depuis juillet 2021, cinq convois seulement, soit 71 camions, ont livré de l'aide humanitaire depuis les zones sous contrôle du régime syrien. "Comment pouvons-nous donc faire confiance à ce régime pour fournir de l'aide aux personnes que lui et ses hommes ont forcé à fuir pour les piéger à Idlib, précise le docteur Mohamed originaire d'Idlib. Nous ne pouvons pas laisser entre les mains d'un dictateur la vie de plus de quatre millions de Syriens, notre peuple."

Depuis plusieurs semaines, la diplomatie s'active en coulisses. Mais personne n'est aujourd'hui capable de dire qu'elle sera exactement la position de la Russie lors du vote au Conseil de Sécurité. "Jusqu'à la dernière minute, au niveau diplomatique on va utiliser tous les leviers possibles avec tous nos partenaires, dont les Américains qui sont du même avis que nous", explique en marge d'une visite éclair à Idlib, Andreas Papaconstantinou, le directeur des opérations pour le Moyen-Orient d'ECHO, programme européen de protection civile et d'aide humanitaire. Il ajoute : "ce que l'on comprend c'est que cette décision va être prise au niveau le plus élevé au Kremlin. On ne sait pas pour le reste. On n'a plus les moyens de déchiffrer les messages, les pratiques. Cela devient vraiment très compliqué."

A demi-mot, ce diplomate européen reconnait aussi que la crise humanitaire déclenchée par la fermeture aura très probablement une autre conséquence : l’afflux de réfugiés syriens vers la Turquie et ensuite vers l’Europe.