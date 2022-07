Biden se rend au Moyen-Orient tandis que Poutine est annoncé en Iran, l’allié de la Russie

Alors que le président américain Joe Biden entame ce mercredi sa visite en Israël, dans les territoires palestiniens et en Arabie saoudite, Vladimir Poutine est attendu le 19 juillet en Iran, l’ennemi juré d’Israël et de la monarchie saoudienne. À Téhéran, le président russe participera à un sommet tripartite sur la Syrie avec le président turc Erdogan et le président iranien Raïssi.

Ce chassé-croisé entre Américains et Russes n'est pas innocent. Il traduit les lignes de fracture qui se dessinent depuis la mise à l'écart de la Russie, la Syrie et l'Iran, tous frappés par des sanctions occidentales tandis que la Turquie joue le rôle d'électron libre sur le plan diplomatique, notamment pour faire lever le blocus naval russe en mer Noire sur les exportations de blé ukrainien. "En sus de cette réunion tripartite, il y aura également un entretien bilatéral avec Erdogan", a précisé le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Un axe Moscou-Téhéran

L'Iran, sous la coupe grandissante des conservateurs, se range résolument du côté de Moscou face à l'alliance entre les États-Unis, Israël et l'Arabie saoudite. "Les circonstances exceptionnelles aujourd'hui requièrent une synergie significative entre nos deux pays contre l'unilatéralisme américain", avait annoncé le président iranien lors d'une visite à Moscou en janvier dernier, avant la guerre en Ukraine.

Après l’échec le mois dernier des pourparlers de Doha sur le nucléaire iranien, le régime religieux augmente progressivement la puissance d’enrichissement de l’uranium dans ses turbines de Fordo, l’un de ses sites nucléaires bâtis dans la montagne à 32 km au nord-ouest de Qom.

Sur le plan intérieur, le régime conservateur accentue la répression. Un ancien candidat à la présidentielle de 2021, le réformateur Mostafa Tajzadeh et deux cinéastes ont été arrêtés récemment, tandis que le Belge Olivier Vandecasteele est détenu à Téhéran depuis le 24 février, sans que le motif de son arrestation par les gardiens de la révolution soit connu des autorités belges.

L'Iran et la Russie coopèrent déjà dans le conflit syrien. Selon le renseignement américain, l'Iran semble prêt à aider militairement la Russie dans sa guerre en Ukraine. "Des centaines de drones", dont certains armés, seraient en voie d'être livrés à la Russie. Des formations à l'utilisation de ces drones sont prévues en ce début juillet, a expliqué lundi à la presse Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale à la Maison-Blanche. Téhéran évoque une simple "coopération technologique".

Déjà déterminant lors du conflit au Haut-Karabakh en 2020, le drone a changé les règles de la guerre en Ukraine. Mieux loti, Kiev dispose du Bayraktar TB2 armé turc et de drones kamikazes américains de type Switchblade, tandis que Moscou n’utilise que des appareils de reconnaissance tels que l’Orlan-10.