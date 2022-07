Joe Biden en Arabie saoudite ce vendredi: pourquoi cette visite passe très mal

C’est le premier voyage de Joe Biden dans le royaume wahhabite depuis 2016, à l’époque en tant que vice-président de Barack Obama. Mais c’est surtout le 2 octobre 2018 qui a marqué les relations entre l’actuel président américain et l’Arabie saoudite. Il fait en effet consensus - notamment auprès des services de renseignements américains - que le prince hériter Mohammed ben Salmane fut impliqué en premier ordre dans l’assassinat de Jamal Khashoggi à Istanbul. Originaire d’Arabie saoudite et citoyen américain, celui-ci était un critique virulent du régime de Riyad. Il avait été enlevé au consulat d’Arabie saoudite en Turquie puis retrouvé démembré.

En 2019, le candidat Joe Biden avait promis que le royaume "paierait le prix" de ce meurtre et qu'il en ferait un "paria". Ce vendredi, il devrait pourtant s'entretenir longuement avec "MBS" dans le cadre d'une tournée au Proche et Moyen-Orient qui l'a vu passer deux jours intenses en Israël.

Un souhait clair de la diplomatie américaine

En guise de justification, les communiqués de la Maison-Blanche parlent d’un impératif visant notamment à "renforcer la sécurité régionale". Mais la visite de Joe Biden s’inscrit bel et bien dans le cadre de la défense des intérêts économiques américains. Les équipes diplomatiques américaines sont en effet à pied d’œuvre pour tenter de persuader les dirigeants saoudiens d’augmenter leur production de brut.

De fait, le problème est conséquent pour l’administration Biden et le Parti démocrate, qui jouent gros dans les mois à venir avec les élections de mi-mandat prévues en novembre. Un des premiers facteurs de décision de vote pour les électeurs indécis consiste à scruter les tendances de l’économie, notamment les prix à la pompe. Outre le cours des carburants, les États-Unis connaissent une inflation de près de 9 % en rythme annuel, ainsi qu’une baisse des indices boursiers de près de 20 % en un an. Ces tendances pèsent fortement sur le moral des ménages, et donc sur leurs intentions de vote. En revenant sur sa propre parole sur un sujet international majeur, Joe Biden vise donc avant tout un gain électoral.

Il n’est pas assuré que son camp lui en soit redevable, cependant. Nombre de démocrates se sont montrés critiques vis-à-vis de la décision du président américain de se rendre dans le royaume, marquant encore un peu plus une dynamique de méfiance entre l’administration Biden et la nouvelle garde démocrate, plus idéologue et moins pragmatique que son leader. Certains pourraient d’ailleurs déjà fourbir leurs armes en prévision de 2024 et des élections présidentielles, à l’instar de Gavin Newsom, le gouverneur de Californie, ou de J.B. Pritzker, gouverneur de l’Illinois.