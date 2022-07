Téhéran met en garde Washington et ses alliés: "Toute erreur dans cette région sera accueillie par une réponse ferme et regrettable"

Le président iranien Ebrahim Raïssi a mis en garde jeudi Washington et ses alliés au Moyen-Orient contre toute tentative de déstabilisation dans la région, après la signature d'un partenariat stratégique israélo-américain face à Téhéran.

"Je déclare aux Américains et à leurs alliés régionaux que la nation iranienne n'acceptera aucune insécurité et crise dans la région", a-t-il déclaré dans un discours télévisé lors d'un déplacement dans l'ouest du pays. "Toute erreur dans cette région sera accueillie par une réponse ferme et regrettable", a-t-il prévenu.