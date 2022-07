Le cinéaste et opposant iranien Jafar Panahi, qui a été interpellé la semaine dernière à Téhéran, doit purger une peine de six ans selon un verdict émis en 2010, a annoncé mardi l'Autorité judiciaire.

Iran: le cinéaste arrêté Panahi doit purger une peine de six ans

Âgé de 62 ans, M. Panahi, l'un des cinéastes iraniens les plus primés, "a été condamné en 2010 à six ans de prison (...) et a été emmené au centre de détention d'Evin pour y purger sa peine", a indiqué le porte-parole de la Justice, Massoud Sétayechi, lors d'une conférence de presse à Téhéran.