Iran: 10 morts dans une attaque au couteau

Dimanche, "un ressortissant afghan a tué dix personnes en raison de différends personnels à Rafsanjan", a déclaré Hossein Rezai, gouverneur par intérim de la ville, cité par l'agence de presse officielle Irna.

Six Afghans et quatre Iraniens ont été tués dans l'attaque et une personne a également été blessée, a précisé M. Rezai.

Le suspect a été arrêté alors qu'il tentait de quitter la province, selon la même source.

D'après la chaîne de télévision d'Etat Irib, l'homme, dont l'identité n'a pas été révélée, serait "mentalement instable" et toxicomane.