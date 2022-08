Les Etats-Unis rendent hommage à leurs soldats morts, un an après l'attentat de Kaboul

Le 26 août 2021, un kamikaze s'était fait exploser non loin de l'entrée de l'aéroport alors qu'une foule de personnes était massée à ses abords pour tenter de fuir le pays. "Ils ont été des héros, sauvant des vies lors de la plus grande évacuation aérienne de notre histoire", a déclaré le président Biden. Antony Blinken, secrétaire d'État, et Lloyd Austin, secrétaire à la Défense des Etats-Unis, ont également rendu hommage aux soldats. Ils ont également commémoré les plus de 170 Afghans qui ont perdu la vie dans cette attaque, revendiquée par le groupe djihadiste Etat islamique.

Les dernières troupes américaines ont quitté l'Afghanistan à la fin du mois d'août de l'année dernière, mettant fin à 20 ans de présence militaire dans le pays. Le retrait et l'évacuation des citoyens occidentaux ont été particulièrement chaotiques et ont suscité de nombreuses critiques de par le monde. Les talibans ont pris le pouvoir le 15 août 2021 en Afghanistan.