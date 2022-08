Coup de théâtre en Irak : le puissant clerc Moqtada Sadr annonce son "retrait définitif" de la politique, ses sympathisants dans la rue

Coup de théâtre en Irak ou coup d’éclat ? Après un an d’impasse politique, le très influent clerc chiite Moqtada Sadr a annoncé son “retrait définitif” de la politique. Il l’a fait d’un seul tweet, après quoi ses partisans ont à nouveau occupé le siège du gouvernement à Bagdad tandis que l’armée a annoncé un couvre-feu “complet” dans le pays, lundi à partir de 16 heures.

Moqtada Sadr est l’un des leaders les plus populaires en Irak, capable de drainer des millions de sympathisants. Chiite sans être aligné sur l’Iran, issu d’une famille d’ayatollahs établie à Nadjaf, il a développé ces dernières années une approche nationaliste, revendiquant l’indépendance du pays à l’égard de Téhéran et de Washington.

Des partisans de l'ecclésiastique chiite irakien Moqtada Sadr brandissent le drapeau irakien à l'intérieur du siège du gouvernement dans la zone verte de la capitale Bagdad, le 29 août 2022. ©AFP

Depuis les élections d’octobre 2021, qui avait vu son mouvement Sadriste remporter le plus de voix (soit 10 % des votes et 73 sièges), le clerc s’opposait à une faction de partis chiites inféodés à l’Iran qui l’empêchait de mettre sur pied un gouvernement. Samedi, Sadr avait proposé que “tous les partis” en place depuis la chute de Saddam Hussein en 2003 – dont le sien – renoncent aux postes gouvernementaux qu’ils détiennent pour résoudre la crise.

Tout le monde n’est pas persuadé du retrait définitif de cet homme habitué aux coups d’éclat. “Dans la tradition sadriste, on peut s’attendre à ce qu’il fasse marche arrière”, analyse auprès de l’AFP, Hamzeh Hadad, chercheur invité au Conseil européen pour les relations internationales (ECFR. Mais, “et c’est plus terrifiant, on peut penser qu’il donne à ses partisans le feu vert pour faire ce qu’ils veulent, en disant qu’il ne répond plus de leurs actions”.

La situation a en tout cas rapidement dégénéré lundi à Bagdad. Ses sympathisants ont envahi des rues de la capitale et le “Palais de la République” dans l’ultrasécurisée Zone Verte.

Des partisans de l'ecclésiastique chiite irakien Moqtada Sadr nagent dans la piscine du siège du gouvernement dans la zone verte de la capitale Bagdad, le 29 août 2022. ©AFP

L’armée a décrété dès 15 h 30 un couvre-feu pour les piétons et automobilistes, ce qui n’a pas empêché des contre-manifestants de tirer à balles réelles contre les partisans de clerc. Selon des témoins interrogés par l’AFP, les responsables des tirs seraient des partisans du Cadre de coordination. L’armée appelle au calme.