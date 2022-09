Le président du Conseil européen Charles Michel a inauguré mercredi la mission diplomatique de l'Union européenne au Qatar, à Doha, où il est en visite officielle pour évoquer notamment la crise énergétique et le dossier ukrainien.

Charles Michel au Qatar pour inaugurer la mission de l'UE et discuter de la crise énergétique

Cette visite est "un signal important de notre volonté politique de resserrer les liens avec le Qatar" dans des domaines comme "l'énergie, le développement économique (et) les défis sécuritaires à travers le monde", a commenté M. Michel face aux médias durant l'inauguration.

Le président du Conseil européen devrait s'entretenir avec l'émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, et le ministre de l'Energie, Saad Sherida al-Kaabi.

"Charles Michel rencontrera plusieurs hauts responsables pour discuter et étudier les questions régionales et internationales, dont la crise russo-ukrainienne (et) la crise énergétique", a indiqué un représentant du gouvernement qatari.

L'Europe fait face à un risque de pénurie de gaz cet hiver après l'annonce vendredi de l'arrêt complet du gazoduc Nord Stream 1 par le russe Gazprom. Le Qatar est l'un des principaux producteurs de gaz naturel liquifié au monde.

Lundi, Charles Michel était en Algérie, un des fournisseurs en gaz du vieux continent, loué comme un partenaire énergétique "fiable".