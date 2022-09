Accueil International Moyen-Orient Dans le camp de Chatila, les réfugiés palestiniens hantés par le souvenir du massacre Du 16 au 18 septembre 1982, entre 800 et 3 500 réfugiés palestiniens sont massacrés dans les camps de Sabra et Chatila, à Beyrouth, par des milices chrétiennes libanaises, avec la complicité de l’armée israélienne. Une tragédie que les survivants ne peuvent pas oublier. Jenny Lafond, Correspondnate à Beyrouth ©IPM

A peine visible derrière un grand portail défraîchi auquel on accède en se faufilant à travers des étals de fruits et légumes colorés, le terrain, parsemé d’herbes sèches et jonché...