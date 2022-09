Amnesty International accuse l'Egypte de bafouer les droits humains, juste avant la COP27

L'Égypte continue "d'étouffer les libertés de la population et de commettre des crimes au regard du droit international", a déclaré mercredi Amnesty International par voie de communiqué à quelques semaines de la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique (COP27) qui se tiendra à Charm el-Cheikh. Amnesty International a publié un nouveau rapport intitulé "Égypte. Une stratégie nationale déconnectée de la réalité occulte la crise des droits humains" dans lequel elle accuse le pays d'une "répression croissante de toute forme d'opposition", alors qu'il y a un an il lançait une stratégie nationale en matière de droits humains.

Cette nouvelle publication s'appuie sur des témoignages de différentes victimes ou encore de défenseurs des droits de l'homme, mais aussi sur des documents officiels, des éléments de preuves audiovisuels et des rapports établis par des organes des Nations unis.

"Les autorités égyptiennes ont créé la stratégie nationale en matière de droits humains pour l'agiter de manière ostentatoire afin de dissimuler leurs atteintes continuelles à ces mêmes droits, pensant ainsi pouvoir leurrer le monde entier avant la COP27. Mais une opération de relations publiques ne saurait camoufler la sombre réalité de leur mauvais bilan notoire en matière de droits humains", claironne d'emblée Agnès Callamard, secrétaire générale d'Amnesty International.

L'ONG souligne notamment que les autorités du pays appliquent une série de lois répressives qui criminalisent la personne jugée dissidente, au point de restreindre fortement l'exercice des droits à la liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique.

Amnesty International fustige également les conditions de détention, rappelant que sur ces deux dernières années, des dizaines de personnes sont mortes en prison, privées de soins de santé et détenues dans des conditions inhumaines.

"Le président Abdel Fattah al Sissi doit reconnaître l'ampleur de la crise des droits humains, dont son gouvernement est responsable, et prendre des mesures concrètes afin de la résoudre. Compte tenu de la portée de la crise des droits humains et de l'impunité, et de l'absence de la volonté politique nécessaire afin d'inverser le cours des choses, la communauté internationale doit soutenir les efforts visant à établir un mécanisme de suivi et de signalement au sein du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, en rapport avec la situation des droits humains en Égypte", exhorte Agnès Callamard.

La Conférence des Nations Unies sur le changement climatique (COP27) se tiendra à Charm el-Cheikh du 6 au 18 novembre.