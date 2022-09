Suite aux braquages, les banques libanaises resteront fermées jusqu'à nouvel ordre

Depuis la crise financière d'octobre 2019, des millions de Libanais ont progressivement vu l'accès à leur compte bancaire de plus en plus restreint tandis que la monnaie locale a été dévalorisé de près de 90%. Cette crise a fait sombrer plus des trois quarts de la population libanaise dans la pauvreté.

C'est dans ce contexte que des Libanais ont commencé à braquer leurs propres banques. Divers cas ont déjà été répertoriés, comme celui d'un homme armé qui a braqué sa banque pour retirer de l'argent de son compte gelé afin de pouvoir payer les frais médicaux de son père, ou encore il y a une semaine, celui d'une femme qui a pris d'assaut sa banque pour retirer suffisamment d'argent pour financer le traitement du cancer de sa soeur.

Suite à cette série de hold-up, les banques libanaises resteront fermées pour une durée indéterminée en raison d'un manque de protection de la part des autorités, explique l'Association des banques libanaises.

L'association a expliqué que ses employés étaient exposés à des risques qui n'avaient pas été gérés par les autorités.