"Tout est un mensonge": le père de Mahsa Amini accuse les autorités iraniennes d'avoir menti sur sa mort

L'accès aux réseaux sociaux bloqué, plusieurs dizaines de morts lors des protestations

Les autorités en Iran ont bloqué l'accès à Instagram et WhatsApp après six jours de protestations contre la mort d'une jeune femme arrêtée par la police des moeurs, dans lesquelles au moins 17 personnes ont péri selon un bilan d'un média d'Etat jeudi. Mais le bilan risque d'être bien plus lourd.