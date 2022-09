Accueil International Moyen-Orient Iran : face à une colère qui ne s'apaise pas, le régime choisit la répression violente Ébranlé par des protestations inédites, le régime choisit la force. S.G. ©AFP

Des manifestations historiques, des images de femmes iraniennes ôtant et brûlant leur voile ou encore dansant en public malgré les interdictions en vigueur, des vidéos de liesse, de défi et d’espoir… et une violente répression. Selon les autorités, au moins 41 personnes...