"Vous lui avez tiré dans le cœur": une jeune de 20 ans tuée par balle dans les manifestations en Iran

Selon l'ONG Human Rights en Iran, des dizaines de manifestants ont été tués dans ce pays depuis la mort de Mahsa Amini, victime de la police des mœurs parce qu'elle portait "mal" le voile islamique. L'organisation explique que c'est difficile de comptabiliser les personnes tuées depuis le début de la protestation vu l'absence d'accès à internet. On parle 41 à 57 morts et plus de 700 arrestations pour le moment.

Hadis Najafi est une des victimes. À 20 ans, elle a été abattue par la police iranienne lors d'une des manifestations. La police a tiré à six reprises sur la jeune fille, l'atteignant notamment à la tête, au cou et à la poitrine.

La journaliste et activiste américaine d'origine iranienne Masih Alinejad a annoncé la mort de la jeune femme sur Twitter. Alinejad a également posté des images des funérailles de Najafi. Sur Instagram, la sœur de Najafi s'est adressée directement aux autorités iraniennes. "Vous, bâtards, lui avez tiré dans le cœur. Pourquoi lui avoir tiré dans le cou, la main et le front ? Combien de balles as-tu eu besoin pour tuer une fille de 40 kilos ?", interpelle la sœur.

Les images de violence continuent d'arriver d'Iran. Comme cette femme qui se fait plaquer au sol par les forces de l'ordre. Ou cette sœur qui se coupe les cheveux sur le cercueil de son frère, tué en manifestation.