Soutien aux femmes iraniennes : de nombreuses artistes dont Marion Cotillard, Angèle et Isabelle Adjani se coupent les cheveux

Depuis la mort de Mahsa Amini, le monde entier est en émoi. Arrêtée par ce qu'elle ne portait pas son foulard correctement, la jeune Iranienne de 22 ans a été tabassée par la police des moeurs.De nombreuses manifestations ont désormais lieu pour les droits des femmes iraniennes. Des rassemblements réprimandés à coup de gaz lacrymogènes par la police.





De l'autre côté du monde, les internautes réagissent via les réseaux sociaux, affichant eux aussi leur soutien. Il en est de même pour de nombreuses stars francophones. Certaines d'entre elles imitent le geste d'une femme iranienne en deuil, se coupant les cheveux au dessus du cercueil de son frère, décédé durant une manifestation.

"Il est impossible de ne pas dénoncer encore et toujours cette terrible répression. Les morts et mortes se comptent par dizaines", est-il écrit sous la vidéo rassemblant de nombreuses francophones célèbres. Dans la séquence, on peut notamment apercevoir Juliette Bincohe, Marion Cotillard, Angèle, ou encore Isabelle Adjani.