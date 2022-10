Au moins 108 morts dans la répression des manifestations en Iran, selon une ONG

Au moins 108 personnes ont été tuées en Iran dans la répression des manifestations déclenchées il y a près d'un mois par la mort de Mahsa Amini après son arrestation par la police des moeurs, a indiqué mercredi une ONG. Les forces de sécurité iraniennes ont également tué au moins 93 autres personnes dans des heurts distincts à Zahedan, dans la province du Sistan-Baloutchistan (sud-est), a rapporté l'organisation Iran Human Rights (IHR). Dans ce cas-ci, les violences avaient été déclenchées lors de manifestations pour protester contre le viol présumé d'une jeune fille par un policier.

Le mouvement de contestation en Iran a débuté le 16 septembre, date à laquelle Mahsa Amini, une Kurde iranienne de 22 ans, est morte à l'hôpital, trois jours après son arrestation à Téhéran par la police des moeurs pour avoir selon celle-ci enfreint le code vestimentaire strict pour les femmes en République islamique, prévoyant notamment le port du voile.

Malgré des centaines d'arrestations et la répression meurtrière, le mouvement de contestation, le plus important depuis celui de 2019 contre la hausse du prix de l'essence, ne faiblit pas.

Des organisations de défense des droits humains alertent sur la répression particulièrement sévère à Sanandaj, capitale de la province du Kurdistan (nord-ouest), la région d'où était originaire Mahsa Amini. "La communauté internationale doit empêcher d'autres meurtres au Kurdistan en apportant une réponse immédiate", a lancé mercredi Mahmood Amiry-Moghaddam, directeur de l'ONG IHR basée en Norvège, mettant en garde contre "une imminente répression dans le sang" dans cette province.

Les restrictions d'accès à Internet imposées par les autorités entravent l'enquête de l'ONG sur l'ampleur de la répression, a-t-il déploré.

D'après son ONG, 14 personnes ont été tuées au Kurdistan depuis le début de la contestation mais ce bilan n'inclut pas les victimes de la "répression sanglante" des trois derniers jours, durant lesquels "de larges manifestations" ont eu lieu à Sanandaj. Ailleurs dans le pays, 11 personnes ont notamment été tuées dans la province de Téhéran et 28 dans celle de Mazandaran (nord), d'après IHR, qui affirme que des enfants ont également été arrêtés.

Plus de 100 "émeutiers" inculpés

En outre, plus de 100 personnes ont été inculpées en Iran, a déclaré mercredi l'Autorité judiciaire.



L'Autorité a annoncé "la mise en accusation de 60 personnes" à Téhéran et de 65 autres dans la province d'Hormozgan (sud), arrêtées lors des "récentes émeutes", a indiqué Mizan Online, le site de la justice iranienne, sans préciser les chefs d'inculpation.

"Etant donné que les émeutiers (inculpés) ont joué un rôle central dans la formation de rassemblements illégaux, l'incendie et l'attaque contre certains lieux publics et privés et ont semé la terreur parmi la population, le procureur a rapidement enquêté sur leurs dossiers", a affirmé le chef de la justice d'Hormozgan, Mojtaba Ghahremani, cité par Mizan Online.

Le 25 septembre, les médias iraniens avaient annoncé l'arrestation de 88 manifestants à Hormozgan et près de 1.200 d'autres dont 60 femmes dans le nord du pays. "Désormais, ceux qui attaquent la vie et les biens des gens, des policiers et des militaires et des installations urbaines ou encouragent et incitent les gens à l'émeute, seront traités de manière décisive", a affirmé Ali Salehi, le procureur de Téhéran, cité mercredi par Mizan Online.