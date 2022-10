Deux Palestiniens tués par l'armée israélienne en Cisjordanie occupée

"Deux martyrs sont arrivés à l'hôpital gouvernemental de Jénine", a indiqué le ministère dans un court communiqué.

Sollicitée par l'AFP, l'armée israélienne n'a pas commenté ces informations dans l'immédiat mais avait auparavant indiqué mener une opération dans le camp de réfugiés de Jénine.

De nombreux soldats ont opéré dans le camp à l'aube et des heurts ont éclaté, ont rapporté des témoins et l'agence de presse officielle palestinienne Wafa.

C'est dans le camp de Jénine que la journaliste palestino-américaine Shireen Abu Akleh, qui portait un gilet pare-balles avec la mention "presse" et un casque, a été tuée en mai alors qu'elle couvrait un raid israélien. L'armée a reconnu "une forte possibilité" d'avoir tué la journaliste d'Al-Jazeera, mais pas de façon délibérée.

Les violences se sont accrues ces derniers mois dans le nord de la Cisjordanie occupée, notamment dans le secteur de Naplouse et Jénine où l'armée israélienne a multiplié les opérations dans la foulée d'attaques anti-israéliennes meurtrières en mars et avril.

Ces raids, souvent émaillés de heurts avec la population palestinienne, ont fait plus d'une centaine de morts côté palestinien, soit le bilan le plus lourd en Cisjordanie depuis près de sept ans, selon l'ONU.

Mercredi, un Palestinien de 18 ans a été tué par l'armée lors d'affrontements ayant éclaté dans le camp de réfugiés d'Al-Aroub, près de Hébron (sud), alors que des jeunes protestaient contre les opérations israéliennes.

Deux soldats israéliens ont également été tués ces derniers jours, provoquant une vaste chasse à l'homme et des violences en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, secteur occupé et annexé par Israël.

Le Premier ministre israélien Yaïr Lapid a affirmé jeudi que "les forces de sécurité resteront mobilisées tant que les terroristes et ceux qui les ont envoyés ne seront pas arrêtés", selon un communiqué de son bureau.

La Cisjordanie est un territoire palestinien occupé depuis 1967 par l'Etat hébreu.