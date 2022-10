Incendie à la prison d'Evine en Iran: la ministre Lahbib suit la situation de près

"Nous avons eu des nouvelles de notre compatriote injustement détenu. Nous continuons à exiger sa libération", a-t-elle ajouté. On ignore si le travailleur humanitaire Olivier Vandecasteele, emprisonné en Iran, l'est dans la prison d'Evine. Mais à bonne source, Belga a appris qu'il n'avait été en aucune manière touché par l'incendie survenu samedi dans cette prison. Quatre détenus ont péri et plus de 60 ont été blessés dans un incendie à la prison d'Evine à Téhéran, après un mois de protestations contre la mort de la jeune Iranienne Mahsa Amini, ont annoncé dimanche les autorités.

Survenu samedi, l'incendie a été provoqué par des "voyous qui ont mis le feu à un entrepôt de vêtements", et des affrontements ont opposé "émeutiers" et gardiens, selon l'agence officielle Irna. La prison, où sont notamment détenus des étrangers, est connue pour ses mauvais traitements des prisonniers politiques, dont fait probablement partie le professeur suédo-iranien invité à la VUB, Ahmadreza Djalali.