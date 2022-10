Incendie dans la prison d'Evine à Téhéran : 8 morts selon un nouveau bilan

Un précédent bilan faisait état de quatre morts et de 61 blessés, dont quatre dans un état grave. "Quatre personnes (blessées) sont décédées à l'hôpital après la dégradation de leur état de santé, portant le bilan à huit morts", a indiqué Mizan Online, le site de l'Autorité judiciaire, sans préciser s'ils sont morts après inhalation de fumée comme les quatre premiers décès.

Tous les morts sont des condamnés pour vol, d'après la même source.

Les autorités iraniennes ont accusé samedi soir des "voyous" d'avoir "mis le feu à un entrepôt de vêtements" dans le vaste complexe et avaient fait état d'affrontements entre prisonniers puis entre prisonniers et gardiens intervenus pour faire cesser les violences. Le feu a été maîtrisé et "la situation est revenue à la normale", ont-elles ensuite affirmé.

Des images diffusées sur des médias locaux avaient montré samedi soir d'immenses flammes et une épaisse fumée se dégager de la prison, dans le nord de la capitale iranienne.

L'agence officielle Irna a affirmé que ces incidents n'avaient "rien à voir" avec les manifestations consécutives à la mort le 16 septembre de Mahsa Amini, 22 ans, entrées dans leur cinquième semaine. La jeune Kurde iranienne est décédée trois jours après son arrestation à Téhéran par la police des moeurs, qui lui reprochait d'avoir enfreint le strict code vestimentaire en vigueur dans le pays, imposant notamment le port du voile pour les femmes.

C'est à la prison d'Evine que sont détenues des personnes arrêtées lors du mouvement de contestation ainsi que des étrangers ou binationaux comme l'universitaire franco-iranienne Fariba Adelkhah emprisonnée dans la section des femmes. S'y trouve aussi l'Américain Siamak Namazi. Tous se portent bien selon leurs familles.