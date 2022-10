Le sort incertain de l'athlète Elnaz Rekabi pour avoir défié l'Iran lors d'une compétition sportive

L'athlète iranienne Elnaz Rekabi a participé le week-end dernier à une compétition internationale d'escalade à Séoul au cours de laquelle elle s'est hissée à la quatrième place. Mais si les médias parlent d'elle, c'est surtout car la femme de 33 ans est apparue avec un simple bandeau noir dans les cheveux plutôt que son hijab. Son geste a été perçu comme un signe de protestation en soutien à la révolte sociale qui secoue l'Iran depuis le décès de Masha Amini. La jeune femme respectait jusqu'à présent les règles strictes établies par les fédérations sportives iraniennes, même si elle s'affiche cheveux détachés sur les réseaux sociaux.

Après la compétition, la Fédération iranienne d'alpinisme et d'escalade sportive a publié le résultat sur son site avec une image non datée représentant la jeune femme voilée.

Elnaz Rekabi pourrait faire l'objet de graves répercussions. BBC Persia a déjà averti qu'elle n'était plus joignable depuis lundi soir et que son passeport aurait été confisqué. D'après le média, Elnaz Rekabi aurait été arrêtée par le chef de la Fédération iranienne d'escalade et placée à l'intérieur de l'ambassade iranienne à Séoul sur ordre direct de Mohammad Khosravivafa, président du Comité olympique iranien.

Il est fort probable que la sportive soit incarcérée à son retour à la prison d'Evine, établissement dans lequelplusieurs personnes ont trouvé la mort samedi soir à la suite d'un incendie. La prison est connue pour ses mauvais traitements sur les détenus politiques.

Le geste de la jeune femme a été relayé sur les réseaux sociaux et de nombreux militants ont appelé à l'accueillir à l'aéroport. Mais Iran Wire indique que les autorités auraient pris connaissance de cette initiative et auraient fait en sorte de l'isoler du reste de l'équipe. "Les gens pensent qu'Elnaz reviendra avec l'équipe mercredi, mais elle est censée être renvoyée en Iran un jour plus tôt. Nous espérons qu'elle pourra se sauver à l'aéroport de Séoul", a commenté une source auprès du site Internet.

En 2019, Sadaf Khadem, première femme iranienne à participer à un combat officiel de boxe depuis la révolution iranienne, avait également eu ce geste courageux. Elle avait dédié sa victoire "à tous les hommes et femmes qui ont donné leurs vies pour défendre (leur) pays" lors de la guerre qui avait opposé l'Iran et l'Irak. Elle avait ensuite fait l'objet d'un mandat d'arrêt.