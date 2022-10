"Je veux qu'il soit clair que nous ne vendrons pas d'armes à l'Ukraine": Israël refuse la demande de l'Ukraine

Israël exclut de livrer des armes à l'Ukraine, malgré des attaques russes utilisant des drones de combat iraniens. "Je veux qu'il soit clair que nous ne vendrons pas d'armes à l'Ukraine", a asséné le ministre de la Défense Benny Gantz mardi soir, sur la radio Kol Chai. M. Gantz a insisté sur le fait qu'Israël ne fournit qu'une aide médicale et humanitaire, et que cela restera ainsi. "Je suis le ministre de la Défense et je suis responsable de l'exportation des armes israéliennes", a-t-il pointé.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmitro Koeleba avait annoncé mardi qu'il solliciterait à Israël la livraison de systèmes de défense antiaérienne. "Si la politique d'Israël est réellement de s'opposer systématiquement aux actions destructrices de l'Iran, alors il est temps que le pays choisisse le côté de l'Ukraine", avait-il déclaré. Selon Kiev, des attaques de drones et de missiles ont fait plus de 70 morts ces derniers jours.