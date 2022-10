Dix personnes et quatre entités ont été sanctionnées pour avoir encourager "la violence et les troubles" en Iran.

L'Iran sanctionne des personnes et entités aux États-Unis, dont la CIA

Le ministère iranien des Affaires étrangères a annoncé lundi des sanctions visant des personnes et des entités aux États-Unis, dont la CIA, pour avoir encouragé "la violence et les troubles" en Iran sur fond de protestations ayant suivi la mort de Mahsa Amini.

Ces sanctions s'appliquent à "dix personnes et à quatre entités pour avoir mené des activités contre les droits de l'homme, s'être ingérées dans les affaires intérieures de la République islamique d'Iran, avoir encouragé la violence et les troubles en Iran et incité à des actes terroristes", selon le ministère iranien.

Ces mesures ciblent notamment le chef du commandement central de l'armée américaine (Centcom) Michael Corella, la CIA et la Garde nationale américaine.

Elles comprennent une interdiction de délivrer des visas de voyage et d'entrée en Iran, et le "gel de leurs biens et avoirs" en Iran, selon le ministère.

Washington avait annoncé le 26 octobre des sanctions économiques visant des responsables iraniens et des entreprises, pour leur répression violente des récentes manifestations.

L'Iran est secoué par un mouvement de contestation depuis la mort, le 16 septembre, de Mahsa Amini, une Kurde iranienne de 22 ans décédée trois jours après son arrestation à Téhéran par la police des mœurs, qui lui reprochait d'avoir enfreint le code vestimentaire strict de la République islamique, imposant notamment le port du voile pour les femmes.

Des dizaines de personnes, principalement des manifestants mais aussi des membres des forces de sécurité, ont été tuées lors des manifestations. Des centaines d'autres, dont des femmes, ont été arrêtées.