"Doctor Cool", l’ingénieur qui a conçu la climatisation des stades au Qatar, se défend: "Les gens ne comprennent pas"

Non, il n’y a pas eu “6 500 morts” sur les chantiers au Qatar. Et on ne saura sans doute jamais combien il y en a eu

Le chiffre de “6 500 morts” sur les chantiers de la Coupe du Monde de football au Qatar est abondamment avancé dans des articles, cartes blanches, tweets, rapports et même dans des livres. Mais est-il correct ? Selon de nombreuses sources, y compris l’Organisation internationale du travail (OIT), il ne l’est pas.