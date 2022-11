Iran: cinq personnes tuées par balles par des "terroristes" dans le sud-ouest

Selon lui, "des éléments terroristes et armés" sont arrivés à bord de deux motos dans un marché central de cette ville de la province du Khouzistan, et ont ouvert le feu sur des manifestants et des agents de sécurité, faisant cinq morts et 10 blessés.

Le 26 octobre, au moins 13 personnes ont été tuées à Chiraz dans un attentat revendiqué par le groupe Etat islamique (EI) et perpétré dans le mausolée de Shahcheragh, le principal sanctuaire musulman chiite du sud de l'Iran.

Cette attaque s'est produite alors que la République islamique est secouée par une vague de manifestations depuis la mort, le 16 septembre, de Mahsa Amini, une Kurde iranienne de 22 ans, arrêtée par la police des moeurs pour avoir enfreint le strict code vestimentaire de l'Iran.

Des dizaines de personnes, principalement des manifestants mais aussi des membres des forces de sécurité, ont été tuées depuis le début de la contestation, selon les autorités.