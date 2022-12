Iran: 400 personnes emprisonnées à la suite de manifestations à Téhéran

"Lors des audiences concernant les émeutiers dans la province de Téhéran, 160 personnes ont été condamnées à des peines allant de cinq à dix ans de prison, 80 personnes à des peines de deux à cinq ans et 160 personnes à des peines allant jusqu'à deux ans", a déclaré le chef de la justice de Téhéran, Ali Alghasi-Mehr, cité par le site Mizan Online de l'autorité judiciaire.

L'exécution ces derniers jours de deux hommes de 23 ans en lien avec les manifestations a provoqué une vague de condamnations internationales. Majidreza Rahnavard et Mohsen Shekari ont été pendus pour "moharebeh" ("guerre contre Dieu") en vertu de la charia islamique iranienne.

Avant les deux exécutions, la justice iranienne a déclaré avoir condamné à mort 11 personnes dans le cadre des manifestations, mais selon des militants, une douzaine d'autres sont visées par des accusations leur faisant encourir la peine capitale.

Depuis le début du mouvement de contestation, des milliers de personnes ont été arrêtées. La plus haute instance de sécurité iranienne avait indiqué le 3 décembre que plus de 200 personnes avaient été tuées lors des manifestations.

La Fédération internationale pour les droits humains (FIDH) et la Ligue de défense des droits de l'Homme en Iran (LDDHI) ont exhorté mardi, dans un communiqué, les gouvernements du monde entier à rappeler leurs ambassadeurs ou leurs hauts diplomates d'Iran. "Leur séjour est devenu intenable après la répression brutale des protestations et l'exécution de deux manifestants en moins d'une semaine, et ce sans aucun signe de relâchement à venir de la part du régime de Téhéran", estiment-elles.

D'après un décompte de la LDDHI arrêté au 9 décembre, les autorités iraniennes ont tué au moins 535 personnes, dont 61 femmes et 75 enfants, et placé en détention des milliers de civils.