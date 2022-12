En soutien aux Afghanes privées d’éducation, ce professeur déchire ses diplômes en direct (VIDEO)

Les talibans ont pris le pouvoir à Kaboul en août 2021. Il y a plus d’un an déjà. Leur autorité n’est pas reconnue par l’essentiel de la communauté internationale, mais ils dirigent bel et bien le pays. Un cauchemar pour les droits des femmes afghanes. Les dirigeants afghans viennent d’interdire à quelques jours d’intervalle aux femmes et aux filles de poursuivre des études universitaires et de travailler dans des ONG nationales ou internationales.