Talibans au pouvoir en Afghanistan: 12 pays accentuent la pression pour lever l'interdiction d'emploi des femmes par des ONG-2

L'Australie, le Canada, la Suisse, l'Italie, le Japon, le Danemark, la Norvège, les Pays-Bas et le Royaume-Uni sont aussi associés à cette déclaration publiée par le ministère des Affaires étrangères américain.

Plus tôt, le Conseil de sécurité de l'ONU avait aussi demandé aux Talibans de respecter le droit des femmes dans ce pays.

Des programmes onusiens, pourtant jugés critiques, ont été temporairement suspendus en conséquence de l'interdiction de travail des femmes, a annoncé le Comité permanent interorganisations (IASC) l'ONU mercredi. Cette interdiction "a des conséquences immédiates mettant en danger la vie de tous les Afghans".

Ce comité comprend 18 organes, onusiens ou non, et est le forum le plus important de coordination de l'aide humanitaire. "Nous allons continuer à mener des activités qui sauvent des vies et s'avèrent critiques... Mais nous nous attendons à ce que de nombreuses activités doivent être suspendues alors que nous ne pouvons pas fournir d'assistance humanitaire sans l'aide de travailleuses", assure la déclaration, signée par des directeurs d'organisations humanitaires, dont le chef de l'Organisation mondiale de la Santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Les talibans, qui ont pris le pouvoir à Kaboul en août 2021 et dont l'autorité n'est pas reconnue par l'essentiel de la communauté internationale, viennent d'interdire à quelques jours d'intervalle aux femmes et aux filles de poursuivre des études universitaires et de travailler dans des ONG nationales ou internationales.