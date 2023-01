Employés du gouvernement , manifestantes, religieux, journalistes: les talibans accusés de 2.000 détentions arbitraires

Lors de son retour au pouvoir, le chef suprême des talibans avait annoncé une amnistie générale pour ses opposants. Mais les médias ont à plusieurs reprises fait état d'arrestations et d'assassinats arbitraires qui auraient été perpétrés par des individus ou des institutions contrôlés par les talibans. Les extrémistes ont réprimé les manifestations pacifistes de femmes et arrêté des journalistes qui couvraient ce type de protestations ou d'autres incidents. Les talibans ont imposé des politiques draconiennes contre les femmes et restreint les droits humains dans le pays, y compris en destituant les femmes et les filles de leur droit à l'éducation.