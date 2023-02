16h15: une minute de silence de l'Assemblée générale de l'ONU

L'Assemblée générale de l'ONU a observé lundi une minute de silence en hommage aux victimes du séisme qui a fait plus de 2.000 morts en Syrie et en Turquie.

"Nous comptons sur la communauté internationale pour aider les milliers de familles frappées par cette catastrophe, beaucoup d'entre elles ayant déjà un besoin urgent d'aide humanitaire dans des zones difficiles d'accès", a déclaré de son côté dans un communiqué le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres.

15h38: le bilan, toujours provisoire, passe à 2.300 morts

Le bilan conjoint est passé à plus de 2.300 morts dans les plus violents séismes qui ont frappé lundi la Turquie et la Syrie depuis près d'un siècle.

Selon l'AFAD, organisme public, turc de gestion des catastrophes, les séismes ont fait 1.498 morts et au moins 8533 blessés. 2.834 immeubles se sont effondrés, ce qui laisse redouter des bilans encore plus lourds qui s'ajoutent aux centaines de morts en Syrie voisine.

15h18: nouveau bilan de 810 morts et 2.315 blessés en Syrie

Le bilan provisoire des victimes du séisme lundi en Syrie, dont l'épicentre se situe en Turquie voisine, continuait de monter dans la journée, s'élevant désormais à 810 morts selon de nouveaux chiffres du ministère syrien de la Santé et de secouristes en zones rebelles. Selon un bilan provisoire du ministère de la Santé, cité par l'agence officielle Sana, 430 personnes ont été tuées et 1.315 autres blessées dans les provinces d'Alep, Lattaquié, Hama et Tartous, sous contrôle du régime.

Un précédent bilan du ministère avait fait état de 371 morts et 1.089 blessés.

L'agence Sana a diffusé des images montrant d'importantes destructions dans plusieurs villes, dont Lattaquié sur la côte méditerranéenne, où des bâtiments entiers se sont effondrés.

15h08: Benjamin Netanyahu a approuvé une demande d'aide à la Syrie après le séisme

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a annoncé lundi avoir "approuvé" l'envoi d'aide à la Syrie, frappée par un séisme meurtrier, après une demande de Damas reçue via des canaux "diplomatiques", les deux pays n'ayant pas de relations officielles. Israël "a reçu une requête provenant d'une source diplomatique pour de l'aide humanitaire en Syrie et je l'ai approuvée", a déclaré M. Netanyahu devant les députés de son parti, le Likoud.

L'aide sera envoyée sous peu, a-t-il précisé. Son bureau a refusé de donner plus de détails concernant la "source diplomatique".

La Syrie ne reconnaît pas l'existence d'Israël, et les deux pays se sont plusieurs fois affrontés.

14h45: La Ville de Liège ouvre un registre de condoléances

La Ville de Liège a ouvert lundi un registre de condoléances en ligne à la suite du séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie dans la nuit de dimanche à lundi, faisant plus de 1.000 morts, a indiqué le cabinet du bourgmestre. Un registre physique sera également accessible dès mardi à l'hôtel de Ville. Le séisme, de magnitude 7,8, a touché le sud de la Turquie et la Syrie voisine dans la nuit de dimanche à lundi. Selon les derniers bilans provisoires, plus d'un millier de personnes ont été tuées dans les deux pays. Des milliers de blessés et des dégâts considérables sont également recensés.

La Ville de Liège comptant sur son territoire de nombreux ressortissants turcs et syriens, le bourgmestre Willy Demeyer a présenté ses condoléances au nom des collège et conseil communaux et exprimé le soutien de la ville aux populations gravement touchées par la catastrophe.

Le registre de condoléances à la disposition du public à l'hôtel de Ville sera accessible de mardi à jeudi, entre 12h00 et 16h00.

"Un soutien aux mesures d'aide logistique est en cours de réflexion", ajoute-t-on à la Ville de Liège.

14h44: Le bilan, toujours provisoire, passe à 1.121 morts en Turquie

Le bilan de deux violents séismes qui ont frappé le sud-est de la Turquie lundi est passé à 1.121 morts et au moins 7.634 blessés, selon les données communiquées par un responsable de l'Afad, organisme public turc de gestion de catastrophes. Selon lui, 2.834 immeubles se sont effondrés, ce qui laisse redouter des bilans encore plus lourds qui s'ajoutent aux centaines de morts en Syrie voisine.

14h31: Biden "profondément attristé" par le séisme en Turquie et Syrie, promet l'aide des Etats-Unis

Le président américain Joe Biden s'est dit lundi sur Twitter "profondément attristé par les pertes de vies humaines et la dévastation causées par le tremblement de terre en Turquie et en Syrie".

"J'ai demandé à mes équipes de continuer à suivre la situation de très près, en coordination avec la Turquie, et de fournir toute l'aide nécessaire, quelle qu'elle soit", a-t-il également déclaré, alors que le bilan provisoire du tremblement de terre, dans les deux pays, dépasse désormais 1.500 morts.

14h15: Jan Jambon libère 200.000 euros d'aide d'urgence

Le ministre-président flamand Jan Jambon a annoncé lundi libérer 200.000 euros d'aide d'urgence pour les victimes des tremblements de terre qui ont frappé ce lundi la Turquie et la Syrie. Il s'agit de budgets tirés du portefeuille "politique extérieure" du ministre-président. Une aide complémentaire, si elle devait s'avérer nécessaire, devrait être examinée par l'ensemble du gouvernement.

14h09: La Grèce promet "de mettre à disposition toutes ses forces" pour aider la Turquie

Le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, a promis lundi de "mettre à disposition (...) toutes ses forces" pour venir en aide à la Turquie voisine, ravagée par un violent séisme qui a également touché la Syrie et fait plus de 1.500 morts, selon un bilan provisoire. "Il nous faut mettre à disposition de la Turquie toutes nos forces en fonction de ce qu'elle pourra nous demander de plus", a affirmé le chef de gouvernement alors que la Grèce, qui entretient des relations orageuses avec son voisin et rival régional, a déjà annoncé l'envoi d'un avion de l'armée de l'air grecque avec une vingtaine de pompiers et de l'aide humanitaire.

Il s'agit d'"un tremblement de terre catastrophique", a ajouté M. Mitsotakis précisant que la Grèce pouvait fournir à la Turquie "divers équipements, des équipements médicaux, des couvertures, des tentes" en fonction de ses besoins.

14h02: 783 morts et 2.280 blessés en Syrie, selon un nouveau bilan toujours provisoire

Le bilan provisoire des victimes du séisme en Syrie, dont l'épicentre se situe en Turquie, est monté à 783 morts lundi, selon des données communiquées par le ministère syrien de la Santé et des secouristes en zones rebelles. Selon un bilan provisoire du ministère de la Santé, cité par l'agence officielle Sana, 403 personnes ont été tuées et 1.284 autres blessées dans les provinces d'Alep, Lattaquié, Hama et Tartous, sous contrôle du régime. Dans les zones rebelles, les secouristes des Casques Blancs ont fait état de 380 morts et plus d'un millier de blessés.

14h01: La citadelle d'Alep et d'autres sites archéologiques endommagés

La citadelle d'Alep et plusieurs autres sites archéologiques ont été endommagés dans le séisme qui a fait plusieurs centaines de morts lundi en Syrie, a indiqué la Direction générale des antiquités et des musées. "Des parties du moulin ottoman à l'intérieur de la citadelle d'Alep sont tombées, et des parties des murs défensifs du nord-est se sont fissurées et fendues", a précisé la même source dans un communiqué.

"De grandes parties du dôme du phare de la mosquée ayyoubide", situées à l'intérieur de la citadelle, se sont également effondrées, "dont l'entrée de la tour défensive mamelouke", a ajouté le communiqué.

Dans la vieille ville d'Alep située dans le nord-ouest de la Syrie, plusieurs immeubles résidentiels adjacents aux murs historiques se sont effondrés et fissurés.

La Direction générale des antiquités et des musées a publié des photos sur Facebook montrant le minaret de la mosquée ayyoubide, la façade de l'hospice ottoman et des parties de la citadelle d'Alep endommagés.

Alep est réputée notamment pour sa citadelle, un joyau architectural de l'époque médiévale ainsi que sa vieille ville, classée en 2018 au patrimoine mondial en péril de l'Unesco, après des années de guerre civile.

Dans la province de Hama, dans le centre-ouest de la Syrie, des équipes archéologiques ont fait état de "certains bâtiments endommagés à l'intérieur de l'ancien château d'Al-Marqab" dans la ville de Banyas, ainsi que de la chute partielle de murs et d'une tour.

Des façades historiques se sont également effondrées dans la ville de Hama.

A Qadmous, une falaise rocheuse est tombée à proximité du château de la ville, dans la province de Tartous et des bâtiments résidentiels se sont effondrés dans l'enceinte du château.

Les équipes de la Direction générale des antiquités poursuivent l'évaluation des dégâts, et ne disposent pas encore d'informations précises sur la ville antique de Palmyre.

14h00: Le pape "profondément attristé"

Le pape François s'est déclaré lundi "profondément attristé" par le puissant séisme ayant frappé la Turquie et la Syrie et ayant fait plus de 1.500 morts "Le pape François a été profondément attristé d'apprendre les énormes pertes en vies humaines causées par le séisme", écrit le cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin, numéro deux du Vatican, dans un télégramme publié par le Vatican. Il adresse "ses condoléances de tout coeur" aux proches des victimes.

13h58: Le Tour d'Antalya annulé suite au séisme

Le Tour d'Antalya cycliste (2.1), prévu de jeudi à dimanche en Turquie, a été annulé des suites du séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie, ont annoncé les organisateurs lundi. Prévu de jeudi à dimanche, le Tour d'Antalya devait compter deux équipes belges au départ avec Alpecin-Deceuninck et Bingoal Wallonie-Bruxelles. "Après le séisme, un état d'urgence a été déclaré dans le pays et il a été placé au niveau 4. Le Tour d'Antalya a donc été annulé", ont précisé les organisateurs.

Un séisme de magnitude 7,8 a frappé lundi le sud de la Turquie et la Syrie voisine, tuant plus de 1.500 personnes dans les deux pays et provoquant de très importants dégâts, les secousses ayant été ressenties jusqu'en Égypte et en Irak.

13h12: Les matches de foot reportés en Turquie

Les matches de football prévus cette semaine en Turquie ont été reportés à la suite du séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie, a annoncé lundi la fédération turque de football. Trois matchs de première division, dont celui de Fenerbahçe, le club de Michy Batshuayi, et une rencontre de D2 étaient prévues lundi.

Un séisme de magnitude 7,8 a frappé lundi le sud de la Turquie et la Syrie voisine, tuant plus de 1.500 personnes dans les deux pays et provoquant de très importants dégâts, les secousses ayant été ressenties jusqu'en Égypte et en Irak.

13h06: des secousses ressenties jusqu'au Groenland

Les secousses du puissant séisme ayant frappé le sud de la Turquie et la Syrie voisine, tuant 1.500 personnes dans les deux pays, ont été ressenties jusqu'au Groenland, a annoncé lundi l'institut géologique danois. "Les importants tremblements de terre en Turquie ont clairement été enregistrés sur les sismographes du Danemark et du Groenland", a indiqué à l'AFP la sismologue Tine Larsen.

Selon l'institut sismologique américain USGS, un premier séisme de magnitude de 7,8 est survenu en pleine nuit à 04H17 (02H17 HB) dans le district de Pazarcik, dans la province de Kahramanmaras (sud-est), à 60 kilomètres environ à vol d'oiseau de la frontière syrienne, et à une profondeur d'environ 17,9 kilomètres.

"Les ondes du séisme ont atteint le sismographe de l'île danoise de Bornholm (en mer Baltique) environ 5 minutes après le début de la secousse", a expliqué Mme Larsen.

"8 minutes après le tremblement de terre, la secousse a atteint la côte est du Groenland, se propageant ensuite à travers tout le Groenland", a précisé la scientifique.

12h58: le Kurdistan d'Irak suspend "par sécurité" ses exportations de pétrole via la Turquie

Le Kurdistan d'Irak a annoncé lundi suspendre par mesure de "sécurité" ses exportations pétrolières qui passent par la Turquie et représentent environ 450.000 barils par jour, après le séisme meurtrier qui a frappé ce pays voisin et infligé des dégâts considérables.

"En raison du tremblement de terre qui a frappé la Turquie et la Syrie, et pour garantir la sécurité des exportations pétrolières et empêcher tout incident indésirable, ont été suspendues les exportations de pétrole via le pipeline reliant la région du Kurdistan à la Turquie", selon un communiqué du ministère des Ressources naturelles de cette région autonome située dans le nord de l'Irak.

12h32: Séisme: l'Inde envoie des équipes de secours et médicales en Turquie (ministère)

L'Inde a annoncé lundi l'envoi immédiat d'équipes de sauvetage et des équipes médicales ainsi que du matériel de secours en Turquie, après le séisme qui a fait des centaines de mort.

"Il a été décidé que des équipes de recherche et de sauvetage de la NDRF (Force nationale d'intervention en cas de catastrophe) et des équipes médicales ainsi que du matériel de secours seraient envoyés immédiatement en coordination" avec la Turquie, a déclaré le ministère indien des Affaires étrangères.

12h24: Séisme: Poutine présente ses condoléances et offre son aide à la Turquie et à la Syrie

Le président russe Vladimir Poutine a présenté lundi ses condoléances aux dirigeants turc et syrien et assuré que Moscou était prêt à apporter son aide, après le séisme ayant fait des centaines de morts en Syrie et en Turquie.

Selon un communiqué publié par le Kremlin, M. Poutine a présenté au président turc Recep Tayyip Erdogan ses "sincères condoléances" et a assuré que la Russie se tenait prête à "apporter l'aide nécessaire".

Dans un autre communiqué, adressé au dirigeant syrien Bachar al-Assad, il a exprimé sa "tristesse" et proposé "toute l'assistance nécessaire" de Moscou après cette catastrophe.

Par ailleurs, le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, s'est entretenu lundi par téléphone avec son homologue turc Hulusi Akar, a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

12h15: 592 morts dans le nord de la Syrie selon un nouveau bilan provisoire

Le bilan provisoire des victimes du séisme ayant eu lieu avant l'aube et dont l'épicentre se situe en Turquie est monté à 592 morts dans le nord de la Syrie, selon le ministère de la Santé et des secouristes en zones rebelles.

Selon les chiffres du ministère de la Santé rapportés par l'agence de presse officielle Sana, 371 personnes ont été tuées et 1.089 blessées dans les zones gouvernementales. Les Casques blancs, des secouristes qui se trouvent en zones rebelles, ont fait eux état de 221 morts et 419 blessés, ajoutant que ce bilan était provisoire.

11h57: Un nouveau séisme de magnitude 7,5 frappe le sud-est de la Turquie

Un nouveau séisme, de magnitude 7,5, a frappé lundi le sud-est de la Turquie, a rapporté l'institut sismologique américain USGS, quelques heures après un premier tremblement de terre qui a tué plus de 1.000 personnes en Turquie et en Syrie. Le séisme s'est produit à 10H24 GMT (11H24 HB), à 4 km au sud-est de la ville turque d'Ekinozu, a précisé l'institut américain.

11h50: l'Ukraine propose d'envoyer "un grand nombre de secouristes" en Turquie

L'Ukraine s'est dite prête lundi à envoyer un "grand nombre de secouristes" en Turquie pour participer aux opérations de recherches après un puissant séisme qui a fait plus de 1.000 morts dans ce pays et en Syrie voisine.

"L'Ukraine se tient prête à envoyer un grand nombre de secouristes en Turquie pour aider à faire face à la crise. Nous travaillons étroitement avec la partie turque pour coordonner leur déploiement", a déclaré sur Twitter le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kouleba.

11h38: plus de 1.500 morts en Turquie et en Syrie

Un séisme de magnitude 7,8 a frappé lundi le sud de la Turquie et la Syrie voisine, tuant plus de 1.000 personnes dans les deux pays et provoquant de très importants dégâts, les secousses ayant été ressenties jusqu'en Égypte et en Irak. En Turquie, où se situe l'épicentre du séisme, au moins 912 personnes ont été tuées et plus de 5.385 blessées, dans sept différentes provinces, d'après les données communiquées par le président turc Recep Tayyip Erdogan qui a fait état de 2.818 immeubles effondrés.

Le bilan risque d'évoluer rapidement compte tenu du nombre d'immeubles effondrés dans les villes touchées, comme à Adana, Gaziantep, Sanliurfa, Diyarbakir notamment et alors qu'un nouveau séisme, de magnitude 7,5, a frappé peu avant midi (HB) le sud-est de la Turquie.

A Iskenderun et Adiyaman, ce sont les hôpitaux publics qui ont cédé sous l'effet du séisme, survenu en pleine nuit à 4H17 locales (2H17 HB), selon l'institut sismologique américain USGS, à une profondeur d'environ 17,9 kilomètres.

L'épicentre se situe dans le district de Pazarcik, dans la province de Kahramanmaras (sud-est), à 60 km environ à vol d'oiseau de la frontière syrienne.

Ce séisme est le plus important en Turquie depuis le tremblement de terre du 17 août 1999, qui avait causé la mort de 17.000 personnes, dont un millier à Istanbul.

En Syrie, le bilan provisoire des victimes est monté à 592 morts dans le nord de la Syrie, selon le ministère de la Santé et des secouristes en zones rebelles.

Selon les chiffres du ministère de la Santé rapportés par l'agence de presse officielle Sana, 371 personnes ont été tuées et 1.089 blessées dans les zones gouvernementales. Les Casques blancs, des secouristes qui se trouvent en zones rebelles, ont fait eux état de 221 morts et 419 blessés, ajoutant que ce bilan était provisoire.

09h57: L'UE enverra des secours en Turquie après le séisme, l'Otan et des pays sont au diapason

L'Union européenne a envoyé des équipes de secours en Turquie, frappée par un violent séisme qui touche aussi la Syrie, a annoncé lundi le commissaire européen à la Gestion des crises Janez Lenarcic. "À la suite du tremblement de terre survenu ce matin en Turquie, nous avons activé le mécanisme de protection civile de l'UE. Le Centre de coordination des réactions d'urgence de l'UE coordonne le déploiement d'équipes de secours européennes. Des équipes des Pays-Bas et de Roumanie sont déjà en route", a tweeté le responsable européen. Cette aide répond à une demande de la Turquie, a précisé un porte-parole de la Commission.

L'Allemagne, l'Italie et la France ont offert leur aide aux populations des régions dévastées, de même que la Belgique, la Pologne, l'Espagne, Israël, la Suède, la Grèce et la Finlande.

09h55: Séisme en Turquie et Syrie: la France propose "une aide d'urgence"

La France est "prête à apporter une aide d'urgence aux populations" en Turquie et en Syrie après le violent séisme qui a tué des centaines de personnes dans les deux pays, a déclaré Emmanuel Macron.

"Des images terribles nous viennent de Turquie et de Syrie après un tremblement de terre d'une force inédite", a réagi le président français sur Twitter. "Nos pensées vont aux familles endeuillées."

09h30: 147 morts dans les zones rebelles

Le bilan des victimes en Syrie du séisme, dont l'épicentre se situe en Turquie, est monté à 147 morts dans les zones rebelles selon les secouristes, qui font également état de plus de 340 blessés.

"Cent quarante-sept civils sont morts et plus de 340 blessés selon un bilan provisoire, dans la province d'Idleb et les environs d'Alep", dans le nord du pays, ont annoncé les Casques blancs sur Twitter, ajoutant s'attendre à une "hausse importante" du nombre de victimes, "des centaines de familles se trouvant encore sous les décombres".

09h07: Pas de victime recensée parmi les quelque 200 Belges enregistrés dans les régions touchées

Quelque 200 Belges sont enregistrés auprès du SPF Affaires étrangères dans les régions qui ont été frappées lundi par un violent séisme survenu dans le sud de la Turquie et la Syrie voisine, tandis que huit personnes ont indiqué qu'elles étaient actuellement en voyage dans les zones sinistrées. Les Affaires étrangères ne disposent pas d'information à ce stade sur d'éventuelles victimes belges, ont-elles indiqué à l'agence Belga. Les Affaires étrangères sont en contact permanent avec les autorités locales par l'intermédiaire de leurs représentants diplomatiques présents en Turquie et en Syrie. L'Ambassade de Belgique à Ankara tentait lundi matin de contacter tous les ressortissants belges se trouvant dans les régions touchées.

Il est demandé à tous les Belges qui se trouvent dans les régions sinistrées et qui ne sont pas inscrits auprès des Affaires étrangères de le faire.

Le bilan des victimes du tremblement de terre de magnitude 7,8 survenu dans la nuit de dimanche à lundi ne cesse de s'alourdir. Le dernier bilan faisait état lundi matin de près de 600 morts dans les deux pays. Selon l'institut américain de géophysique (USGS), le tremblement de terre a frappé à 4h17 heure locale (2h17 heure belge), à une profondeur d'environ 18 kilomètres. L'épicentre se situe dans le district de Pazarcik, dans la province de Kahramanmaras (sud-est), à 60 km environ à vol d'oiseau de la frontière syrienne.

8h41: Rome offre l'aide de la Protection civile italienne à la Turquie

L'Italie a proposé lundi à la Turquie l'aide de sa Protection civile après le violent séisme qui a frappé dans la nuit le sud-est du pays, faisant au moins des centaines de morts et des milliers de blessés. La Première ministre Giorgia Meloni "informée par le Département de la Protection civile, suit constamment la situation après le séisme destructeur qui a frappé la Turquie, aux confins avec la Syrie", indique un communiqué de ses services.

Son chef de la diplomatie Antonio Tajani a de son côté fait savoir sur Twitter qu'il s'était entretenu au téléphone avec son homologue turc Mevlut Cavusoglu pour "lui faire part du soutien de l'Italie et mettre à disposition [son personnel de] la protection civile".

8h37: La Belgique fait offre d'aide à la Turquie

La Belgique est prête à offrir de l'aide à la Turquie, frappée cette nuit par un tremblement de terre dévastateur, a indiqué lundi la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib, sans encore détailler la nature de l'assistance possible. "La Belgique suit de près la situation. Nous sommes solidaires de la population en Turquie et sommes prêts à offrir notre aide", a déclaré la cheffe de la diplomatie belge sur Twitter.

La ministre se dit "dévastée" par les pertes en vies humaines et présente ses condoléances aux familles endeuillées, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.

"Alors que le nombre de morts devrait s'alourdir, nos pensées vont également aux populations du nord de la Syrie et des autres régions touchées dans les États voisins, qui abritent de nombreux réfugiés et personnes déplacées", ajoute-t-elle.

Le bilan du violent séisme qui a frappé le sud-est de la Turquie lundi est passé à 284 morts et au moins 2.320 blessés, selon les données communiquées par le vice-président turc Fuat Oktay. Des dizaines de personnes ont également été tuées dans les zones rebelles du nord de la Syrie, selon des bilans toujours provisoires.

L'Union européenne, par la voix du Haut Représentant Josep Borrell, a également offert son aide.

8h20:Le bilan s'alourdit considérablement en Syrie et en Turquie, près de 600 morts

Le bilan des victimes du puissant tremblement de terre qui s'est produit lundi à la frontière entre la Syrie et la Turquie s'alourdit de manière considérable au fur et à mesure que les services de secours des différentes régions des deux pays déblayent les décombres. Plus de 300 personnes sont mortes en Syrie tandis que 280 décès ont été rapportés en Turquie. Au moins 284 personnes ont été tuées en Turquie et plus de 2.000 blessées, dans sept différentes provinces, d'après les premières données de l'agence gouvernementale de gestion des catastrophes (Afad) qui dénombre près de 1.800 immeubles effondrés.

En Syrie, des dizaines de personnes ont été tuées dans les zones rebelles du nord de la Syrie lors du séisme dont l'épicentre se situe en Turquie.

La Syrian American Medical Society, une organisation qui fournit une aide humanitaire médicale dans le nord-ouest de la Syrie et gère environ la moitié des hôpitaux dans les zones contrôlées par les rebelles, signale que 91 personnes ont été tuées dans le séisme et plus de 500 autres blessées.

Par ailleurs, au moins 237 personnes ont été tuées dans le séisme dans les zones contrôlées par le régime, selon les chiffres officiels.

7h26: Séisme en Turquie et en Syrie - Syrie: le bilan des victimes du séisme s'élève à 237 morts

Le bilan des victimes en Syrie du séisme, dont l'épicentre se situe en Turquie, s'est élevé à 237 morts et 639 blessés, a annoncé lundi le ministère syrien de la Santé. Un précédent bilan faisait état de 111 morts dans les zones sous contrôle du régime syrien, alors que le nombre de victimes dans les régions tenues par les rebelles n'est pas encore connu.

Le séisme de magnitude 7,8 a frappé lundi à l'aube le sud de la Turquie et la Syrie voisine.

05h40: Près d'une centaine de morts en Turquie et Syrie, selon des bilans provisoires

Un séisme d'une magnitude de 7,8 près de la ville de Gaziantep au sud de la Turquie a fait au moins 53 morts dans le pays dans la nuit de dimanche à lundi, selon un bilan provisoire des gouverneurs des provinces concernées. Mais la secousse a aussi été ressentie dans les pays voisins, notamment en Syrie où au moins 42 personnes ont été tuées dans plusieurs villes, selon les informations de l'agence officielle syrienne Sana.

05h16: Séisme: au moins 42 morts en Syrie

Au moins 42 personnes ont été tuées dans plusieurs villes de Syrie à la suite du violent séisme lundi dont l'épicentre se trouve en Turquie, a indiqué l'agence officielle syrienne Sana.

Selon l'agence, qui cite un responsable du ministère de la Santé, 42 morts et plus de 200 blessés ont été recensés dans les villes d'Alep, Hama et Lattakié et le bilan pourrait s'alourdir.

04h34: Un séisme de magnitude 7,8 frappe le sud de la Turquie, au moins 15 morts

Un séisme de magnitude 7,8 a frappé lundi le sud de la Turquie et a été ressenti dans une partie importante du pays ainsi que dans plusieurs pays de la région dont la Syrie voisine, faisant au moins quinze morts en Turquie et de nombreux dégâts selon de premiers bilans.

Selon l'institut sismologique américain USGS, le tremblement de terre a eu lieu à 04H17 locales (01H17 GMT), à une profondeur d'environ 17,9 kilomètres.

L'épicentre se situe dans le district de Pazarcik, dans la province de Kahramanmaras (sud-est), à 60 km environ à vol d'oiseau de la frontière syrienne.

Ce séisme est l'un des plus importants en Turquie depuis le tremblement de terre du 17 août 1999, qui avait causé la mort de 17.000 personnes, dont un millier à Istanbul.

04h28: le président Erdogan fait part de ses meilleures pensées

Après un séisme d'une magnitude de 7,8 près de la ville de Gaziantep au sud de la Turquie qui a fait une quinzaine de morts, le président Recep Tayyip Erdogan a fait part de ses meilleures pensées à destination des concitoyens qui ont été frappés par le tremblement de terre, rapporte l'agence de presse turque Anadolu.

Le président ajoute que l'agence gouvernementale de gestion des catastrophes (AFAD) et d'autres unités sont en alerte. "Nous espérons que nous allons surmonter ce désastre ensemble aussi tôt que possible et avec le moins de dommages possibles", a exprimé le président dans un message posté sur Twitter. Au moins quinze personnes sont mortes dans les provinces turques d'Osmaniye (sud) et de Sanliurfa (sud-est), ont indiqué lundi les gouverneurs des deux provinces.

Dix personnes sont mortes dans la province d'Urfa, a déclaré son gouverneur Salih Ayhan à la télévision turque NTV, après que l'agence étatique Anadolu a rapporté un premier bilan de cinq morts dans la province d'Osmaniye. L'ampleur de la magnitude d'un séisme, qui, de plus, est survenu en cours de nuit, fait craindre pour un bilan mortel et des dégâts très conséquents. La secousse a aussi été ressentie dans des pays avoisinant tels que le Liban et la Syrie.

03h58: Séisme en Turquie: au moins cinq morts selon un premier bilan

Au moins cinq personnes sont mortes dans la province turque d'Osmaniye (sud) après qu'un séisme de magnitude 7,8 a frappé cette région, a indiqué lundi le gouverneur de la province, cité par l'agence étatique Anadolu.

Selon le gouverneur d'Osmaniye, Erdinç Yilmaz, 34 bâtiments ont été détruits dans la province.03h58: Séisme en Turquie: au moins cinq morts selon un premier bilan (gouverneur)

03h38: Un séisme très conséquent d'une magnitude de 7,8 frappe le sud de la Turquie (4)

Un séisme très conséquent a frappé le sud de la Turquie dans la nuit de dimanche à lundi, selon l'institut sismologique américain USGS. D'une magnitude sur l'échelle de Richter annoncée à initialement 7,9, la mesure a ensuite été révisée à 7,8. Selon l'AFAD, l'agence gouvernementale de gestion des catastrophes, le séisme était d'une magnitude de 7,4.

Le tremblement de terre a eu lieu à 04H17 locales (02H17 HB), suggérant que les résidents ont été pris par surprise en cours de nuit, à une profondeur d'environ 17,9 kilomètres.

L'épicentre était à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de la ville de Gaziantep, d'une population d'un peu moins de 2 millions de personnes, non loin de la frontière syrienne.

Sur les réseaux sociaux, des images de bâtiments écroulés étaient partagés, ainsi que des témoignages de secousses ressenties aussi à Chypre, en Israël, et au Liban.

Les autorités turques n'ont pas encore fait état de morts ou de blessés, mais des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient des immeubles détruits dans plusieurs villes du sud-est du pays.

Des bâtiments ont été détruits dans les villes d'Adiyaman, Diyarbakir et Malatya, selon la chaîne privée turque NTV, laissant redouter des victimes.

Le gouverneur de la province de Gaziantep a appelé les habitants à se rassembler dehors alors que de premières répliques sont survenues.

La télévision d'État syrienne a rapporté qu'un bâtiment près de Lattaquié, sur la côte ouest de la Syrie, s'est effondré après le tremblement de terre.

Les médias pro-gouvernementaux ont déclaré que plusieurs bâtiments se sont partiellement effondrés à Hama, dans le centre de la Syrie.

La défense civile et les pompiers syriens sont à l'oeuvre pour extraire d'éventuelles victimes des décombres.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a été informé du séisme, selon la présidence turque.

La Turquie est située dans l'une des zones sismiques les plus actives du monde.

Fin novembre, un tremblement de terre de magnitude 6,1 a frappé le Nord-Ouest de la Turquie, faisant une cinquantaine de blessés et des dégâts limités, selon les services de secours turcs.

Cette même région du Nord-Ouest avait été durement éprouvée en août 1999 par un séisme d'une magnitude 7,4, qui avait causé la mort de 17.000 personnes, dont un millier à Istanbul.

En janvier 2020, un séisme de magnitude 6,7 a frappé les provinces d'Elazig et de Malatya (Est), faisant plus de 40 morts.

En octobre de la même année, un tremblement de terre de magnitude 7 en mer Égée avait fait 114 morts et plus de 1.000 blessés en Turquie.