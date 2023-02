Téhéran parle des “dizaines de milliers de détenus” dans le cadre de la contestation

Un vent de scepticisme et de confusion s’est levé suite à la promesse du guide de la Révolution islamique, l’ayatollah Ali Khamenei, d’une amnistie pour les “dizaines de milliers” de personnes arrêtées dans le cadre de la contestation. Des personnalités politiques et des activistes ont rejeté la proposition de pardon de la plus haute autorité d’Iran, voyant dans celle-ci le signe...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous