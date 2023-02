Séismes en Turquie et Syrie: le bilan continue de s'alourdir avec près de 20 000 morts

Séismes en Turquie et en Syrie: le dernier bilan fait état de plus de 17.500 morts, course contre la montre pour les secouristes

Les secours en Turquie et en Syrie poursuivent jeudi leurs efforts dans un froid glacial pour rechercher des rescapés dans les décombres, les chances de survie s'amenuisant trois jours après le séisme qui a déjà fait plus de 17.000 morts.