Séismes en Turquie et Syrie: l'ONU demande des fonds pour aider 874.000 personnes en Turquie et Syrie

Ce chiffre concerne 284.000 personnes nouvellement déplacées en Syrie et 590.000 personnes en Turquie, précise le PAM.

Un séisme meurtrier a ravagé ces deux pays il y a cinq jours, faisant plus de 22.000 morts, selon un bilan encore provisoire.

Le PAM précise avoir aidé jusqu'à présent 43.000 personnes en Syrie et 73.000 personnes en Turquie, en fournissant de la nourriture prête à être consommée.

"Nous fournissons essentiellement des plats chauds, des rations prêtes à être consommées et des boîtes de nourriture pour familles qui n'ont pas besoin d'être cuisinées et peuvent être immédiatement consommées", a précisé Corinne Fleischer, directrice régionale pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, citée dans le communiqué.

"Pour des milliers de personnes frappées par le séisme, la nourriture est désormais l'une des principales nécessités et notre priorité est de la faire parvenir rapidement aux personnes dans le besoin", a-t-elle ajouté.