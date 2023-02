Les sensibles investissements de la famille Spoelberch en Iran

Une des familles les plus riches de Belgique, les Spoelberch, investit dans des entreprises technologiques iraniennes y compris dans une plateforme d'e-commerce qui pourrait faire le jeu du régime, rapportent samedi L'Echo et De Tijd sur base d'une enquête menée par divers médias néerlandais aux côtés du Tijd. Verlinvest, société d'investissement de la richissime famille, et quelques autres investisseurs, comme le fonds suédois coté Pomegranate, ont déjà injecté quelque 270 millions d'euros dans des entreprises technologiques iraniennes via un consortium d'investissement néerlandais, l'International Internet Investment Coöperatief (IIIC). Les participations vont d'un holding à l'origine de la plus grande boutique d'applications mobiles d'Iran, Café Bazaar, jusqu'à la plateforme d'e-commerce la plus populaire du pays, Digikala.