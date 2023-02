Séismes en Turquie et en Syrie : plusieurs enfants sauvés cinq jours après les secousses qui ont fait 23.000 morts

Plusieurs enfants ont été sortis vivants des décombres vendredi en Turquie et en Syrie, cinq jours après le séisme qui a fait plus de 23.000 morts. De part et d'autre de la frontière, des milliers d'habitations sont détruites et les secouristes redoublent d'efforts pour rechercher des rescapés, même si la fenêtre cruciale des 72 premières heures pour retrouver des survivants s'est refermée.