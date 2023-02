Séismes en Turquie et en Syrie : la fédération turque des médecins doute du bilan mortel officiel

À lire aussi

Deux séismes de forte puissance (6,4 et 5,8) ont de nouveau secoué lundi soir le nord de la Syrie et la province turque de Hatay (sud), la plus éprouvée par le tremblement de terre du 6 février qui a fait plus de 45.000 morts dans les deux pays, dont environ 41.000 en Turquie.

M. Bulut estime pour sa part que le bilan des pertes humaines s'approche davantage des 60.000, "mais ce n'est en ce moment pas une estimation objective. Nous allons devoir collecter les chiffres des funérailles auprès des communes, et alors ce sera plus clair", explique-t-il.