En Cisjordanie occupée, la ville de Naplouse sonnée par un raid israélien meurtrier

L’opération, qui a fait onze morts et une centaine de blessés en plein jour, devient la normalité d’une jeunesse palestinienne en manque d’opportunités.

Allongé sur son lit dans l’hôpital de Rafidia à Naplouse, Jamal fume. Son visage est tuméfié, ses yeux rougis. De son bras droit sortent des broches. “Elles resteront six semaines. Après on me mettra des plaques.” Ce mercredi matin, il vendait des légumes sur la place des Martyrs, à l’entrée de la Vieille ville de...