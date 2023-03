Séisme en Turquie : seuls survivants de leur famille, un grand-père et sa petite-fille de 5 mois se retrouvent

"Tu es ma vie. Merci mon Dieu, je t’ai retrouvée", voici les paroles émouvantes d'un grand-père turc qui a retrouvé sa petite-fille âgée de 5 mois après le tremblement de terre, et ses répliques, qui ont touché le pays le mois dernier. Mithat et sa petite-fille ont passé deux jours et demi sous les décombres. Le vieil homme explique : "Quand le tremblement de terre a frappé, nous nous sommes retrouvés piégés. Je ne pouvais même pas compter les pierres qui tombaient sur mon dos. Dieu merci, Zehra était sur mes genoux. Pendant deux jours et demi, ce pauvre bébé a pleuré sans arrêt, jour et nuit".