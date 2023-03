Toujours plus de 850.000 enfants déplacés un mois après les séismes en Turquie et en Syrie, selon l'Unicef

Rien qu'en Turquie, plus de 1,9 million de personnes vivent dans des abris temporaires avec un accès limité aux services de base tels que l'eau, l'assainissement et les services médicaux. Deux millions et demi d'enfants dans le pays ont par ailleurs besoin d'une aide humanitaire d'urgence, ajoute l'ONG.

"Les familles chassées de chez elles par les tremblements de terre ont passé les quatre dernières semaines à se concentrer sur leur survie, leur vie étant suspendue alors que les répliques sismiques continuent de gronder", explique Afshan Khan, directrice régionale de l'Unicef pour l'Europe et l'Asie centrale. "Il est maintenant essentiel de faire tout ce que nous pouvons pour aider les familles à commencer à reconstruire leur vie", ajoute-t-elle.

À lire aussi

En Syrie, plus de 500.000 personnes ont été contraintes de quitter leur foyer à cause des tremblements de terre, selon les estimations. Avant même les séismes, la Syrie comptait déjà le plus grand nombre de personnes déplacées à l'intérieur du pays dans le monde, avec 6,8 millions de personnes déplacées - dont près de trois millions d'enfants. Dans toute la Syrie, plus de 3,7 millions d'enfants ont été affectés par les tremblements de terre.

"Même avant ces tremblements de terre catastrophiques, les besoins humanitaires des enfants syriens étaient plus élevés que jamais", rappelle Adele Khodr, directrice régionale de l'Unicef pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. "Alors que nous approchons de 12 longues années de conflit, des millions de familles vivent au bord du désastre, avec l'impression que le monde les a oubliées. Nous devons soutenir ces familles sur le long terme, en les aidant à recoller les morceaux de leur vie", poursuit-elle.

L'Unicef a apporté à près d'un demi-million de personnes des services et des fournitures en eau, assainissement et hygiène (WASH), notamment par le biais du transport de l'eau par camion, de la gestion des déchets solides, de la vidange des fosses septiques ainsi que de la fourniture de kits d'hygiène familiale et d'autres fournitures vitales dans toute la Syrie, détaille l'ONG.

En Turquie, l'Unicef a besoin de 196 millions de dollars pour atteindre trois millions de personnes, dont 1,5 million d'enfants tandis qu'en Syrie, l'organisation a besoin de 172,7 millions de dollars pour apporter une aide immédiate à 5,4 millions de personnes (dont 2,6 millions d'enfants) touchées par le tremblement de terre.

"Avec les autres membres du Consortium belge pour les urgences, Unicef Belgique a lancé l'action Syrie-Turquie 12-12. Avec la journée de solidarité nationale d'aujourd'hui et le soutien massif des médias, nous espérons aider les populations touchées en Syrie et en Turquie. Aujourd'hui, pour les besoins les plus urgents, mais aussi à plus long terme pour la reconstruction", conclut Philippe Henon d'Unicef Belgique.