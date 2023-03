Séisme en Turquie: les seuls dégâts matériels provoqués par le séisme "dépassent les 100 milliards de dollars"

Séisme en Turquie : seuls survivants de leur famille, un grand-père et sa petite-fille de 5 mois se retrouvent

Le 6 février dernier la terre tremblait violemment en Turquie et en Syrie. Aujourd'hui, on compte 50 000 personnes qui ont perdu la vie. Pour d'autres, le destin fait parfois des miracles comme pour ce grand-père et sa petite fille de 5 mois.