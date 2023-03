Des milliers d’Israéliens vent debout contre la réforme de la justice

La journée de la colère en Israël s’est achevée jeudi sur fond de soupçons d’attaque terroriste : trois personnes ont été blessées par balles à Tel Aviv. Les différents groupes menant la lutte contre la réforme judiciaire entreprise par le gouvernement de Benjamin Netanyahou avaient promis de bloquer le pays. Ces jours-ci, les manifestations, c’est au moins deux fois par semaine, et à travers tout le pays. Cela fait deux mois et demi déjà que celles du samedi soir, à la fin du shabbat, brisent les records d’affluence : ils étaient plus de 160 000 ce week-end à défiler dans Tel-Aviv. Les mobilisations en semaine, qui ont tendance à coïncider avec l’agenda parlementaire, attirent moins de monde, mais se font remarquer par leur inventivité et leurs actions stratégiques.