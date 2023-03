Le tremblement de terre s'est produit à 21h17 (17h47 HB) en Afghanistan et a duré une trentaine de secondes. L'épicentre du séisme a été localisé dans le nord-est du pays, près de la ville de Jorm, à la frontière avec le Pakistan et le Tadjikistan, et à une profondeur de 187 kilomètres, selon l'Institut sismologique américain (USGS). Les secousses ont également été ressenties dans certaines zones de l'Inde.

Selon le porte-parole du ministère afghan de la gestion des catastrophes naturelles, deux personnes, dont un enfant, ont perdu la vie dans la province de Laghman (est).

Neuf autres personnes sont mortes et une trentaine ont été blessées dans la province pakistanaise de Khyber-Pakhtunkhwa, d'après les autorités.