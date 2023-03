Israël: des manifestations éclatent, le président Herzog appelle à arrêter "immédiatement" la réforme judiciaire (PHOTOS)

À lire aussi

"Nous avons été témoins la nuit dernière de scènes très difficiles", déclare M. Herzog dans un communiqué publié par ses services.

"La nation entière est en proie à une profonde inquiétude. Notre sécurité, notre économie et notre société sont toutes menacées", ajoute le président, qui en appelle solennellement "au Premier ministre, aux membres du gouvernement et à ceux de la majorité".

<p>Des manifestants affrontent la police lors d'un rassemblement contre la réforme judiciaire du gouvernement israélien à Tel Aviv, Israël, le 27 mars 2023</p> ©AFP

"Tout le peuple d'Israël vous regarde. Tout le peuple juif vous regarde. Le monde entier vous regarde", ajoute M. Herzog, dont les appels répétés à trouver une solution de compromis sur la réforme ont été jusqu'ici sans effet et n'ont pas empêché le pays de glisser peu à peu dans la crise.

"Au nom de l'unité du peuple d'Israël [...] je vous appelle à stopper immédiatement" le processus législatif, a encore ajouté M. Herzog, qui joue un rôle essentiellement protocolaire.

Le gouvernement, l'un des plus à droite de l'histoire d'Israël, vise avec cette réforme à accroître le pouvoir des élus sur celui des magistrats. Selon ses détracteurs, le projet met en péril le caractère démocratique de l'État d'Israël.

M. Netanyahu et ses alliés d'extrême droite et ultra-orthodoxes l'estiment nécessaire pour rétablir un rapport de force équilibré entre les élus et la Cour suprême, qu'ils jugent politisée.

Samedi, Yoav Gallant, pourtant du même parti de droite que M. Netanyahu, le Likoud, avait dit craindre qu'une poursuite des divisions au sein de la population sur ce dossier engendre une "vraie menace pour la sécurité d'Israël", et réclamé une pause d'un mois dans le processus.

Après l'annonce du limogeage dimanche par M. Netanyahu, des milliers de manifestants ont convergé, selon la police, vers la rue Kaplan dans le centre de Tel-Aviv, épicentre des protestations depuis la présentation en janvier du projet de réforme qui divise le pays.

D'autres rassemblements spontanés ont eu lieu devant la résidence du Premier ministre à Jérusalem ainsi que dans d'autres villes du pays comme à Haïfa (nord) et à Beer Sheva (sud), selon les médias locaux.