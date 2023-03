Engagé dans le pétrole et... l'environnement: qui est le nouveau prince héritier qui dirigera un jour les Emirats arabes unis?

Le fils remplace le père au pied du trône où il s'installera après son décès. Telle est, de plus en plus, la ligne du pouvoir dans les monarchies arabes du Golfe. Ainsi le puissant Mohammed ben Zayed al Nahyane, président des Emirats arabes unis et émir d'Abou Dabi, a-t-il conféré jeudi à son fils aîné, Khalid, le titre de prince héritier de cet émirat riche en pétrole, qui est aussi la capitale de la fédération créée en 1971 et qui compte sept émirats. Cette nomination fait virtuellement de cheikh Khalid, 41 ans, le prochain dirigeant des Emirats, dix mois après l'intronisation de son père en mai 2022. Prince héritier pendant dix-sept ans, MBZ, 62 ans, avait déjà pris les rênes du pays après l'AVC de son demi-frère Khalifa, en 2014.