Israël bombarde le sud du Liban après avoir été visé par des roquettes

"Une roquette a été tirée du Liban vers le territoire israélien et a été interceptée avec succès", avait déclaré plus tôt l'armée israélienne dans un communiqué. Des sirènes d'alerte ont retenti dans la ville de Shlomi et à Moshav Betzet, dans le nord d'Israël, a ajouté l'armée, en laissant entendre que d'autres roquettes avaient pu être tirées.

Ce tir n'a pas été revendiqué jusqu'ici.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, "est informé en continu de l'évolution de la situation et doit mener une évaluation avec les responsables des agences de sécurité", a déclaré son bureau.

Selon les services de secours, un homme a été légèrement blessé par un éclat et une femme a été blessée en courant pour se mettre à l'abri.

Plus tôt jeudi, le mouvement islamiste armé pro-iranien du Liban, le Hezbollah, avait averti qu'il soutiendrait "toutes les mesures" que les groupes palestiniens pourraient prendre contre Israël après les affrontements qui ont secoué la mosquée Al-Aqsa, troisième lieu saint de l'islam.

Israël et le Liban restent techniquement en état de guerre après différents conflits et leur frontière est contrôlée par la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul), déployée dans le sud du Liban.

En 2006, la dernière grande confrontation entre Israël et le Hezbollah avait fait plus de 1.200 morts côté libanais, en majorité des civils, et 160 côté israélien, pour la plupart des militaires.

Le mouvement chiite, considéré comme une "organisation terroriste" par de nombreux pays occidentaux, est la seule faction libanaise à avoir conservé son armement depuis la fin de la guerre civile (1975-1990).