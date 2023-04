En Tunisie, Rached Ghannouchi, figure historique de l’islam politique, a été arrêté

L’une des victimes n’est autre que M.Ghannouchi lui-même qui a été arrêté lundi soir à son domicile près de Tunis, est détenu dans un lieu secret tandis que les bureaux de son parti Ennahda ont été fermés mardi par la police sur l’ensemble du territoire.

Au moment de l'iftar

L’arrestation de l’opposant a eu lieu au moment de l’iftar, le repas de rupture du jeûne du ramadan et avant la célébration sacrée de la “nuit du destin”, sur instruction du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme.

Lui sont reprochés des propos qu’il a tenus lors d’une réunion publique le samedi 15 avril au cours de laquelle il a déclaré que la Tunisie serait menacée d’une “guerre civile” si l’islam politique y était banni. Il a aussi comparé la dérive autoritaire actuelle au régime de Zine El-Abidine Ben Ali, président entre 1987 et 2011, renversé lors du Printemps Arabe. Un crime de lèse-majesté pour l’homme fort du pays, le président Kais Saied, qui a pris les pleins pouvoirs le 25 juillet 2021.

Une vingtaine d’opposants et de personnalités, d’ex-ministres, des hommes d’affaires comme le patron de la radio la plus écoutée du pays, Mosaïque FM, ont été arrêtés depuis février, sous des motifs de “terrorisme” et d’“atteinte à la sûreté de l’État”.

Rached Ghannouchi, en juillet 2022, alors qu'il sortait d'un interrogatoire de l'unité antiterroriste de Tunis. Il avait été entendu pour une affaire en lien avec l'envoi présumé de djihadistes en Syrie et en Irak. ©Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Un symbole de l’islam politique

Mais Ghannouchi est un symbole. À 81 ans, le président d’Ennahda a joué un rôle pivot dans les coalitions gouvernementales jusqu’au coup de force de 2021, où il a basculé dans l’opposition. Il s'est taillé une réputation d'habile manoeuvrier dans les intrigues du pays, responsables indirectes du marasme actuel en Tunisie, au point qu'il n'est pas certain que la population manifeste contre son arrestation, estime auprès de l'AFP le politologue Selim Kharrat.

Passé dans sa jeunesse du nationalisme nassérien à l’islam politique, Ghannouchi avait dû s’exiler à Londres. Durant des années, il avait fait partie du Conseil européen pour la fatwa et la recherche, une organisation présidée par l’ancien prédicateur égyptien Youssef Al-Qaradawi et inspirée par les Frères musulmans.

Il ne prônait pas la lutte armée, mais un combat pacifique pour un islam maghrébin et une société où la religion et l’État ne sont pas séparés. Sa proximité avec les Frères l’a toujours rendu suspect aux yeux des autocraties arabes qui se méfient d’un islam politique qui pourrait renverser le pouvoir en place.

“Nous menons une guerre sans merci contre ceux qui cherchent à porter atteinte à l’État et à ses institutions”, a déclaré mardi le président Saied sans faire d’allusion à l’arrestation de son opposant numéro un.

”Inquiétude européenne”

L’Union européenne a dit mardi “son inquiétude” après ces événements et rappelé “l’importance du respect des droits de la défense”, celui du droit à “un procès équitable” ainsi que “le principe fondamental du pluralisme politique”.