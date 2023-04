Erdogan profère de nouvelles menaces à l'encontre de la communauté LGBT

Erdogan, ainsi que son parti AKP et le MHP, leur allié ultranationaliste au gouvernement, ont déjà partagé ouvertement leurs opinions homophobes et transphobes. Ils espèrent ainsi rallier les Turcs ultraconservateurs à leur cause. L'année dernière, des milliers de personnes sont descendues dans les rues du pays pour marquer leur opposition à la communauté LGBT.

En 2021, la Turquie s'était retirée de la convention internationale d'Istanbul, visant à lutter contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. Selon Ankara, ces accords auraient permis de normaliser l'homosexualité.

Par conséquent, ces dernières années, les militants des droits de l'homme en Turquie ont dû œuvrer dans un climat hostile de plus en plus croissant, avec une intensification des répressions à l'encontre des personnes LGBT.