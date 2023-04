"Oh wow": une émission coupée après un malaise d'Erdogan en plein direct

Il devait finir la soirée en direct avec une interview conjointe des chaînes Ulke TV et Kanal 7.

Son apparition télévisée a commencé avec plus de 90 minutes de retard, puis a été interrompue au milieu d'une question après 10 minutes d'entretien.

La caméra bougeait et le journaliste qui posait la question se levait de sa chaise lorsque l'émission a été coupée. "Oh wow", a dit une voix non identifiée derrière la caméra.

M. Erdogan est revenu 15 minutes plus tard en s'excusant d'avoir été malade.

"Hier et aujourd'hui il y a eu beaucoup de travail. A cause de cela j'ai attrapé une grippe intestinale", a-t-il dit. "A un moment, je me suis demandé si ce serait mal pris que nous annulions l'émission. Mais nous avions promis. Je demande votre pardon et celui de votre audience".

Son visage paraissait fatigué et ses yeux semblaient larmoyer alors qu'il parlait. Le dirigeant turc a ensuite répondu à quelques questions supplémentaires avant que l'émission ne s'achève.

M. Erdogan et son parti islamo-conservateur AKP dominent la politique turque depuis 20 ans. Mais la campagne électorale en cours est un des plus grands défis du président sortant. Les sondages le donnent soit au coude-à-coude, soit battu par Kemal Kilicdaroglu.

Il annule trois apparitions prévues mercredi

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé annuler ses trois apparitions publiques prévues mercredi, à moins de 20 jours de l'élection présidentielle du 14 mai.

"Je vais me reposer à la maison aujourd'hui sur conseil des médecins", a indiqué sur Twitter le chef de l'Etat, âgé de 69 ans.