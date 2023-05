Le dernier comptage, portant sur près de 99,9% des urnes, accordait plus tôt dans la journée 49,5% des suffrages au chef de l'Etat, Erdogan, au pouvoir depuis vingt ans, contre 44,9% à son rival social-démocrate Kemal Kiliçdaroglu.

Étant donné qu'aucun des candidats n'a atteint 50% des voix, un deuxième tour est indispensable.

L'issue du second tour s'annonce plus qu'incertaine pour l'opposition. Elle dépendra pour partie d'un troisième homme, l'ultranationaliste Sinan Ogan, qui a recueilli 5,2% des voix au premier tour, et n'a pas encore annoncé s'il soutiendrait l'un des deux candidats.

L'impact de la crise économique et du séisme dévastateur du 6 février, qui a fait au moins 50.000 morts, n'a pas eu les effets envisagés par les analystes.

La réponse du gouvernement, jugée tardive, avait pourtant suscité la colère de nombreux rescapés.

Mais ce sentiment ne s'est pas traduit dans les urnes, les provinces fortement impactées ayant massivement reconduit leur confiance au président, qui a promis de reconstruire au plus vite 650.000 logements dans les zones affectées.