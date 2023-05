Une bible hébraïque vendue aux enchères pour un record de 38,1 millions de dollars

Le codex Sassoon, du nom de son propriétaire le plus connu, David Solomon Sassoon (mort en 1942), a été acheté par l'ancien ambassadeur et philanthrope américain Alfred Moses et sa famille, "au profit des Amis américains de l'ANU-Musée du peuple juif et a été donné" à cette institution, a indiqué dans un communiqué Sotheby's, qui a procédé à la vente.